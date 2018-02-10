1929 год: дело врачей

Газета «Красная Карелия» выходит пять дней в неделю. В 1929 году её стиль становится суше, целые полосы отдаются на публикацию постановлений, указов и резолюций власти. Тон заметок чаще всего обличительный. Почти в каждом номере публикуются призывы к чистке рядов организаций от вредных элементов: детей попов, полицейских, чиновников дореволюционной поры. Пропагандируется изучение финского языка, участие в кампаниях по приобретению облигаций государственных займов, идет борьба с безграмотностью и безработицей. Строят стадион, начата работа по строительству водопровода.

Водопровод или стадион? Заметка от 27 февраля:

«Горсоветом получены 31.213 тысяч рублей по реализации 2-го займа индустриализации в Петрозаводске. Использовать их на постройку дома отдыха, на достройку стадиона или истратить их на водопровод?»

Как будет строиться Петрозаводск Заметка от 2 апреля:

«Начало постройки водопровода необходимо определить в районе угольных печей к северу от города. Сток воды для будущей канализации намечен к югу от города в районе между казенной пристанью и урочищем «Петушки». Постройка нового пассажирского вокзала определена на разъезде Голиковки. Скотобойня будет построена по другую сторону железнодорожного полотна, за мельницей ТПО. Постройка психиатрического и заразного отделений больницы предположено построить на месте полей бывшей коммуны Ленина».

Особые дни отдыха Заметка от 4 января:

«Президиум КСПС установил следующие дни отдыха: Пасха — 6 мая, Духов день — 24 июня, Карельская ярмарка — 15 июля, 5 и 12 августа и 9 сентября».

31 тысяча рублей на водопровод Заметка от 12 мая:

«Президиум Горсовета от 9 мая окончательно решил 10 процентов от реализации займа в городе, т.е. 31.000 рублей, передать на постройку водопровода. Будущий водопровод будет назван именем 2-го займа индустриализации».

Новости дня Заметка от 28 февраля:

«КАРМЕС ввел дополнительные автобусные рейсы в Соломенное. Автобус будет выходить от Гостиного двора в 8 часов утра, 10.30, 12.30, 3.30 дня и 5.30 часов вечера. Плата — 45 коп. с человека. Карелгранит закончил работы по оборудованию помещения для новой слюдяной фабрики в Петрозаводске. Предполагается пустить ее в марте».

Кармесовский автобус Заметка от 17 июля:

«День, когда в Петрозаводске прошел первый автобус, был славным днем. Он был отмечен десятком передавленных кур и заявлениями в Горсовет с жалобами на пыль, которую пускает автобус. Со временем автобус вошел в городской обиход, сбавив спесь петрозаводских извозчиков. Но впоследствии автобус принес горькие разочарования петрозаводчанам. Автобус выходит из гаража, когда ему вздумается и он всего один. Чтобы доехать на автобусе, нужно долго стоять в очереди. Не один человек из-за этого уже опоздал на поезд».

Дом беспризорных женщин Заметка от 12 ноября:

«В Петрозаводске открывается дом беспризорных женщин. При доме будет трикотажная, шляпочная и белошвейная мастерские. Через 6 месяцев обученные беспризорные женщины будут отправляться на работу».

Первый кишечный завод в Карелии Заметка от 4 апреля:

«Карелгосторгом в этот строительный сезон предполагается постройка кишечного завода для выработки кишек. Карелгосстрою поручено срочно составить смету».

Социальное страхование пастухов Заметка от 10 мая:

«На днях по этому вопросу состоялось совещание при Центральной кассе страхования. Размер страхвзносов устанавливается в 6% от всех видов зарплаты пастуха и подпаска. Пособия по болезни будут выдаваться пастуху до выздоровления. Женщина-пастух получает отпуск по беременности на 4 недели до родов и 4 недели после родов с выдачей пособия как при заболеваниях».

Рабкоры строят танк Заметка от 3 апреля:

«Рабкоры ст. Петрозаводск в стенгазете «Красный Тяговик» проводят кампанию по сбору средств на постройку танка имени Марии Ульяновой. Уже собрано 26 руб. 50 коп».

Строим самолет «Красная Карелия» Заметка от 10 августа:

«Беспартийная крестьянка Олонецкого сельсовета Патчиева Евдокия вносит в фонд постройки самолета 70 руб., в фонд МОПРа — 30 рублей и подписалась на 3 заем индустриализации на 100 рублей. Деньги внесла сразу».

Наш ответ Заметка от 21 июля:

«На наглый выпад китайских бандитов наш ответ — подписка на 3 заем индустриализации».

Из объявлений: «Подписывайтесь на новый массовый рабочий журнал «Даешь». Плата снижена с 25 коп. на 10 коп».

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«Открыта подписка на профессиональную газету на финском языке «Метсятюёляйнен». Подписная плата на 1 год — 1 руб. 20 коп».

Идея соцсоревнований становится все более популярной. Рабочие обещают перевыполнение плана и вызывают на соревнование коллег.

130 брусков в день Заметка от 12 июня:

«Рабочие брусочной мастерской Карелгранита вступают в социалистическое соревнование и обещают вместо 100 ранее выпускаемых брусков выпускать их до 130 на один человеко-день».

Голиковский кирпичный завод Заметка от 22 июня:

«Рабочие приняли решение вступить в соревнование, приняв на себя обязательство в течение сезона за три месяца выработать 1.700.000 штук кирпичей».

Из объявлений: Покупайте духи, одеколон, мыло «Джиоконда» Гостреста высшей парфюмерии ТЭЖЭ. Продажа в аптеках и магазинах санитарии и гигиены.

В декабре в Петрозаводске проходит суд над врачами Михаилом Давыдовичем Иссерсоном, основоположником хирургической помощи в Карелии, и Василием Александровичем Барановым, его учеником, ставшим впоследствии главным врачом Республиканской больницы. Их именами названы лечебные учреждения республики. Между тем, в 1929 году их подвергли настоящей травле, которую начали как раз корреспонденты газеты «Красная Карелия». Заметим, что ни в одной статье врачи не названы даже по имени.

Изуверство в хирургической больнице Заметка от 23 ноября:

«Заведующий хирургическим отделением больницы врач Иссерсон 16 ноября совершил обряд обрезания над новорожденным еврейским младенцем — сыном парикмахера Г. Родители собрались переезжать на родину в Минск и не решались предстать перед родителями с ребенком, над которым не выполнена изуверская операция «знамения союза с богом». В Петрозаводске нет раввина, поэтому они обратились к Иссерсону, который, не задумываясь, совершил изуверский обряд. Хирург Иссерсон слывет в Петрозаводске общественником, тем более странно, что вместо того, чтобы повлиять на темных людей, Иссерсон в СОВЕТСКОЙ больнице совершил религиозный обряд. Вина лежит также на докторе Баранове и медицинских сестрах, ассистировавших при обрезании.

Дело расследует прокуратура».

В Союзе медсантруда неблагополучно Заметка от 8 декабря:

«Правление Союза медсантруда исключило Иссерсона из членов правления. В зал набилось до 250 человек. Председатель медсантруда т. Троицкий заявил, что пребывание врача Иссерсона в членах профсоюза вполне терпимо. Это заявление стало сигналом к защите врача, совершившего религиозный культ. Врачи начали высказывать сожаление по поводу ошибки Иссерсона (не проступка, а ошибки!). По их словам, виноватым оказался Союз безбожников, который провел недостаточную работу среди медиков. Об этом заявили врачи Шиф, Хомутова, Сологуб. Все эти возмутительные выступления не встретили должного отпора. Наоборот, они покрылись аплодисментами».

Онежцы требуют исключения Заметка от 10 декабря:

«Онежцы, рабочие кузнечного и мартеновского цехов, за совершение религиозного обряда в советской больнице требуют исключения доктора Иссерсона из рядов профсоюза».

Письмо в редакцию Заметка от 10 декабря:

«На самом деле я осуждаю действия врача Иссерсона. На собрании правления медсантруда я возражал только против исключения его из рядов профсоюза, потому что за свой поступок он и так уже понес наказание в виде всеобщего народного осуждения. Доктор Шиф».

Из объвлений: «13 декабря в клубе «Металлист»пройдет показательный процесс. Будет слушаться дело доктора Иссерсона. Ввиду ожидаемого наплыва публики вход на процесс будет по билетам».

Пролетарский суд Заметка от 15 декабря:

«Совершение религиозных обрядов советским врачом — противообщественный акт. Так решил пролетарский суд. Слушалось дело врачей Иссерсона и Баранова. Оба обвиняемых отказались от защиты. Врач Иссерсон свою вину отрицает и не рассматривает операцию как религиозный обряд. Более того, он считает, что обрезание — процедура не вредная, а иногда и полезная. В доказательство он приводит мнение зарубежных врачей. На вопрос о том, интересовался ли он мнение советских врачей, ответил, что не интересовался. Гражданин Гельгор, попросивший Иссерсона обрезать ребенка, считает, что обрезание связано с религиозным культом. Он дал младенцу имя Кива, но зарегистрировал сына как Кима. Т. Рафалович, народный обвинитель, считает Иссерсона и Баранова жрецами религиозного культа. В своем выступлении на суде Иссерсон обвинил газету: «Не в моей больнице было совершено изуверство, а надо мною было совершено изуверство». Он заявляет, что приговор ему совершенно безразличен. В 2 часа ночи суд удалился на совещание. Приговор. Суд признал действия Иссерсона и Баранова социально опасными, так как они нарушают декрет об отделении церкви от государства, и подрывающими борьбу советской власти с религиозными учениями. Суд приговорил каждого обвиняемого к 3 месяцам принудительных работ. Однако, учитывая трудовой стаж и многолетний опыт врачей, суд счел возможным заменить принудительные работы общественным порицанием.

Письмо в редакцию Заметка от 17 декабря:

«Я признаю, что совершил недопустимую ошибку, производя обряд обрезания над ребенком Гельгора. И хотя никаких молитв и прочей чертовщины при этом не было, а была чисто хирургическая операция, объективно все же я способствовал укреплению религиозных древних дикарских традиций. 15 декабря. М. Иссерсон»

Из объявлений: «5-6 апреля в Петрозаводске открывается 1-я Всекарельская конференция союза безбожников. Все ячейки безбожников гор. Петрозаводска должны произвести выборы делегатов на конференцию, сообщив их фамилии по тел. №126. Норма представительства: 1 делегат на 10 членов союза безбожников».

* * *

«3 января 1929 года в 7 часов вечера в помещении русской 9-летки ячейка «Безбожник» устраивает лекцию на тему «Происхождение жизни на земле». Лектор О. Я. Орфинская. Все на лекцию!»

Заводская церковь (Александро-Невский собор) окончательно переходит в руки рабочих. 21 июня 1929 года Петрозаводский горсовет вынес постановление о передаче здания церкви под промышленный отдел краеведческого музея, а 26 июня КарЦИК его утвердил. Первым делом скинули колокола. Продолжается чистка рядов. Лозунг из газеты «Красная Карелия»: «Сорную траву из поля вон! Чуждых и мешающих делу рабочего класса выкосить стальной пролетарской косой. «Его благородию» не место в батрачкоме. Решительней взяться за чистку и проверку советского аппарата!». В печати встретился такой заголовок: «Сегодня о вас, тов. Новоженов».

Отзвонили Заметка от 8 октября:

«В Петрозаводске начались работы по переоборудованию здания заводской Александро-Невской церкви под музей. Из Ленинграда приглашены рабочие для снятия колоколов. Интересно отметить такой факт: самый большой колокол весил 152 пуда, а его сняли и сбросили вниз… двое рабочих».

О подготовке к чистке госаппарата Заметка от 2 апреля:

«В Карелии мы приступаем к генеральной чистке и проверке всего советского, хозяйственного и кооперативного аппарата. Бывшие фабриканты, высшие чиновники бывшей полиции, помещики и т.п. должны быть вычищены из аппарата по формальным признакам».

Место ли ей на курсах Заметка от 7 июля:

«Группком совторгслужащих откомандировал на курсы культработников Клавдию Федосову, упустив одно важное обстоятельство: Федосова — человек религиозный. Она ходит на службы, пела в хоре и принимала активное участие в духовных концертах. Какой же из нее культработник?»

Как проходит чистка соваппарата в Петрозаводске? Заметка от 21 августа:

«Уже прошли чистку Наркомфин, Карселькредитсоюз и Наркомюст, на очереди стоят Карсельхозбанк, Каррыбпромсоюз и Наркомвнудел. Но вот беда — масса в стороне от чистки аппарата. Учреждения варятся в собственном соку. Кто виноват?»

Чем больны школы? Заметка от 3 января:

«Наши учебные заведения болеют многочисленными болезнями. К ним относятся непонимание ученической массой национальной политики вообще и в АКССР в особенности. Налицо отдельные случаи антисемитизма, травля китайцев, недовольство и непонимание карелизации. В этой области есть такого рода заявления: «Карелы и финны жмут русских», «В финских интернатах паек больше». Имеет место отрицательное отношение к финскому языку как к предмету. Следует упомянуть, что у учащейся молодежи нет сознательного отношения к материалистическому пониманию религии, а религия сейчас играет роль тормоза социалистического строительства. Третья и немаловажная болезнь — принижение личности женщины, нетоварищеское к ней отношение. Лозунг самокритики в учебных заведениях не проводится».

Школьные зубры Заметка от 16 января:

«Сейчас, на 12-м году революции, мы встречаем педагогов, которые никак не могут забыть старых замашек. Ярким примером такого школьного консерватора может служить преподаватель физики Николай Семенович Стручков. В Советской республике, которая ведет борьбу за культурную революцию, его вряд ли можно терпеть. Половину урока этот преподаватель посвящает житейским вопросам, в центре которых стоят интересные анекдоты. Законы физики Стручков доказывает своеобразно. Например, чтобы доказать быстроту движения, Н.С. рассказал ребятам о том, как у одного господина был слуга-заика. Увидев, что загорелась баня, он пришел к господину:

— «Б-б-б-ба..» Тогда господин велел ему пропеть вопрос. И слуга затянул: «Ой, да б-бай-на горит». И преподаватель Стручков на весь класс затянул эту песню. Доказывая центр равновесия, Стручков искал примера — в валенке. О политико-воспитательной работе и говорить нечего, когда педагог прославляет старину. Он винит современную молодежь, называет нас щенками и скалозубами. Вот какие зубры сидят в наших школах! 19 подписей».

Из объявлений: «6 и 7 апреля в помещении б. зала «Триумфа» состоятся две гастроли известного артиста Владимира Яхонтова. В программе 1 вечера — «Ленин», литмонтаж в 4 частях, в программе 2 вечера — «Пушкин», литмонтаж в 5 частях».

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«14, 15 и 16 июня в Летнем саду состоится большой спортивный вечер с участием знаменитого борца Ивана Поддубного. Будут демонстрироваться спортивные номера, и в заключение — французская борьба».

Бытовая жизнь горожан, как и прежде, зависит от социальных решений городской власти, от погоды и от афиши. В большом зале кинотеатра «Триумф» — 566 мест, в новом малом зале — 280.

Конкурс здоровых детей Заметка о 12 октября:

«Петрозаводская консультация грудных детей при пункте Охматмлада проводит 8 ноября конкурс здоровых детей. На конкурс будут допускаться дети от 6 месяцев до 1,5 года. Наиболее здоровые дети получат премии».

Столкновение мотоцикла с лошадью Заметка от 6 января:

«3 января вечером по проспекту Карла Маркса гр. Крохин, быстро мчавшийся на мотоциклете, налетел на крестьянскую лошадь, сломал сани и ушиб сидевшую там девочку».

К созданию Национального театра в Карелии Заметка от 4 июля:

«Наркомпросс АКСССР приступает сейчас к созданию карело-финского театра. Создание начнется с подготовки основного ядра сценических работников из среды карело-финского молодняка».

Что будет 1 августа в городе? Заметка от 24 июля:

«В ночь с 31 июля на 1 августа на спортплощадке проводится массовая инсценировка на тему «В 15 год мировой бойни будь готов защищать СССР». Инсценировка делится на 5 частей: «Объявление войны», «Свержение самодержавия», «Октябрьская революция», «Хозяйственное строительство ССССР», «Стачки и забастовки в Европе» и заключительная часть. В Инсценировке участвует 500 человек — воинские части, комсомольские и осоавиахимовские полки и физкультурники».

Из объявлений: «По случаю продаются дрессированные лягавые собаки, 2 ирландских сеттера и сеттер лаверак. За справками обращаться в союз охотников».

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«Полный переворот в счетном труде. Замена дорогостоящих арифмометров. Счетный прибор «черняк» превращает любые конторские счеты в арифмометр. Цена прибора 15 рублей».

В Петрозаводске происходит нумерация квартир, открылся ломбард и в конце года государственная парикмахерская. Строятся новые дома, но трубочисты по-прежнему очень востребованы.

Не хватает трубочистов Заметка от 20 августа:

«У Горкоммунотдела не хватает трубочистов. Уже сейчас население никак не может добиться присылки трубочиста, а что же будет зимой? Нужно поставить на нужную высоту трубочистное дело в Петрозаводске».

Стачка парикмахеров Заметка от 6 марта:

«Вчера в 11 часов утра работники парикмахерских частных владельцев Гошина, Мореходова, Богомазова, Миронова и Никонова объявили стачку. Причина — несоглашение владельцев на требования союза коммунальников об оплате труда мастеров. Цены увеличились на стрижку, а зарплата снизилась. С одним выходным при 8-часовом рабочем дне мастер зарабатывал всего 120-130 рублей в месяц».

Секция по военизации женщин Заметка от 6 сентября:

«При областном совете «ОСО-Авиахима» создана секции по военизации женщин. В ее составе 13 человек. Основной задачей секция ставит учет всех женщин для вовлечения их в ячейки «ОСО-Авиахима».

Дезертирство членов Горсовета Заметка от 27 октября

«25 октября пленум Петрозаводского городского совета обсуждал вопрос большой общественной важности — работу ПЦРК. Когда докладчик говорил о массовой работе ПЦРК, о создании кооперативного актива, отдельные члены пленума начали покидать зал. К концу заседания оказалось, что зал покинуло 50 человек — половина присутствующих. Список лиц, покинувших пленум, передан для рассмотрения в мандатную комиссию Горсовета».