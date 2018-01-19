19 января: главное за день

В Карелии прошли крещенские купания. В столице региона они начались в полночь, в микрорайоне Пески у иорданей собрались сотни человек. Поскольку лед на озере так и не встал, два места для купания вырыли прямо в песке, а в ямы установили деревянные короба.

Днем жители Петрозаводска собрались в длинную очередь за святой водой. Снимки опубликовала компания «ПКС-Водоканал», которая сегодня предоставляет питьевую воду для освящения.

Лесопильный цех в Кондопожском районе в поселке Березовка загорелся минувшим вечером. На месте работали пожарные расчеты из Кондопоги и Петрозаводска. Для тушения задействовали 21 человека и 7 единиц техники. Огонь повредил помещение площадью 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет, а причины возгорания устанавливаются.