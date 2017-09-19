19 сентября: главное за день

Концертно-спортивный комплекс «Карелия-Арена» станет главной площадкой для празднования 100-летия республики. Новый комплекс будет крупнейшим в регионе, его строительство должно начаться уже в 2018 году. Сейчас идет сбор разрешительной документации. Располагаться новый объект будет в районе между спорткомплексом «Курган» и Комсомольским проспектом.

Тепло в жилых домах Петрозаводска появится в конце рабочей недели. 22 сентября коммунальщики начнут подключать инженерные сети к теплоснабжению. Соответствующий приказ Министерство строительства Карелии, по данным мэрии, должно издать уже в четверг.

На севере Карелии из-за поднявшегося уровня воды в реке Чирка-Кемь затопило несколько поселков. Вода начала интенсивно прибывать 14 сентября. На место выехали сотрудники МЧС, которые проведут мониторинг.

Владельца кальянной в Петрозаводске городской суд оштрафовал на 1000 рублей за слишком густой дым. Как оказалось, помещения не были оборудованы вентиляцией. Деятельность заведения суд не стал приостанавливать.