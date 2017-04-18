19 педагогов участвуют в конкурсе «Воспитатель года Карелии»

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2017» проходит в Петрозаводске с 17 по 21 апреля. Его участниками стали 19 педагогов детских садов республики, успешно прошедшие муниципальные этапы конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Все конкурсанты представят на суд жюри педагогическое мероприятие с детьми, а финалисты дополнительно проведут мастер-классы с коллегами и студентами, примут участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», – комментируют в правительстве.

Конкурсные мероприятия пройдут на базе Петрозаводского педагогического колледжа и дошкольных образовательных учреждений: детских садов № 87 «Журавлик», № 20 «Лумикелло», № 25 ОАО «РЖД».

Подведение итогов и награждение победителей состоится 21 апреля в 13:30 на базе Петрозаводского педагогического колледжа (Петрозаводск, Студенческий пер., 14, актовый зал).