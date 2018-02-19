19 февраля: главное за день

Сегодня в 09:44 на улице Гоголя произошла групповая авария с участием маршрутного автобуса, внедорожника Nissan X-Trail и сразу трех припаркованных легковушек. В ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как маршрутка выезжает на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку. В этот же момент водитель стоявшего впереди внедорожника проделывает тот же маневр. В результате произошел боковой удар, от которого автобус отбросило на припаркованные машины.

В УФСИН Карелии поступил первый автомобиль для перевозки больных осужденных, которым требуется срочная госпитализация. Спецмашина на базе ГАЗ-2705 оборудована системой наблюдения, которая включает в себя стационарную видеокамеру. Изображение изолированного отсека выводится на монитор, расположенный в кабине, где находятся водитель и начальник караула. А реабилитационный центр «Родник» в Петрозаводске получил в подарок школьный микроавтобус Mercedes, оборудованный электроподъемником. Таким образом, транспортом смогут пользоваться дети с ограниченными возможностями здоровья. С помощью нового микроавтобуса центр «Родник» продолжит предоставлять услугу «Социальное такси» для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту мошенничества при обслуживании линий электропередачи. Как считает следствие, массовые отключения электричества в республике, случившиеся в конце прошлого и начале этого года, произошли из-за падения деревьев на линии, обрывов проводов и изломов опор. При этом компания «Карелэнерго» заключила договор с коммерческой фирмой, которая обязалась расчищать охранные зоны электросети. Работы были приняты, составлены акты приемки, а работа подрядчика оплачена. Однако фактически расчистка не производилась, либо делалась некачественно. Правоохранители установили невыполнение предусмотренных договорами работ на сумму не менее 500 тысяч рублей. Сами энергетики чуть позже заявили о том, что со следователями они наладили «конструктивное взаимодействие», при этом отметили, что причиной массовых отключений были аномальные погодные явления.

«Группа Баренц» и ООО «Рыботорговая сеть» построят два завода по переработке пикши и трески на промплощадке бывшего хлебозавода Кондопоги. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как рассказал гендиректор «Группы Баренц» Илья Раковский, на строительство будут привлечены кредиты Сбербанка. В настоящее время выделены земельные участки и начались подготовительные работы по установке фундамента. Заводы планируется открыть в 2020 году.