19 декабря: главное за день

Гоголевский мост открыли в Петрозаводске. Новый путепровод построили всего за год. На торжественной церемонии помимо официальных лиц присутствовали около 200 горожан.

Новая «Лента» откроется в Петрозаводске на первом этаже в торговом центре «Тетрис». Магазин оборудуют в формате супермаркета. По прогнозам экспертов, посещаемость торгового центра за счет этого вырастет до 300 тысяч человек в месяц.

Пьяный сотрудник автосервиса угнал машину своего клиента. Инцидент произошел 15 декабря в Кондопоге. Автомобиль остановил наряд ДПС. Выясняя обстоятельства, дорожные полицейские установили, что за рулем иномарки находится человек, не имеющий никакого отношения ни к владельцу, ни к транспорту. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.