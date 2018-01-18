18 января: главное за день

Городские и сельские школы Карелии сегодня получили 21 новый автобус. Машины– 12 автобусов ПАЗ вместимостью 22-24 человека, 8 ГАЗ вместимостью до 20 человек и один КАВЗ на 34 места – получили школы в районах республики и школа-интернат №21, находящаяся в Петрозаводске.

Минфин Карелии готов выделить районам почти 600 миллионов рублей на выравнивание районных бюджетов. Дотации бюджетам муниципальных районов Карелии будут предоставляться при выполнении обязательств по социально-экономическому развитию территорий.

Епархия Карелии сегодня высказалась относительно традиции крещенских купаний: церковь их не поддерживает. Священники рекомендуют в день Крещения посетить храм и обратить внимание на свою духовную жизнь.

В то же время руководитель МЧС Карелии Сергей Шугаев проверил проруби для крещенских купаний: они готовы для проведения традиционного обряда. Проруби расположены в микрорайоне Пески. Сейчас там идут последние приготовления к приему желающих окунуться в холодную воду.

В этом году 30 детей-сирот получат благоустроенные квартиры в Петрозаводске. Изначально предполагалось приобрести 21 квартиру, однако благодаря сотрудничеству с властями республики объем финансирования на эти цели удалось увеличить.