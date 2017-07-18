18 июля: главное за день

В Сегежском районе на 701 километре трассы «Кола» лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и Chevrolet Lanos. От удара машины разбросало в стороны, после этого произошло второе столкновение с двигавшимся автомобилем Mazda 6. В аварии погибли водитель ВАЗ-2107 (житель Сегежи) и водитель Chevrolet (житель Костомукши).

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о результатах деятельности рабочей группы, которая занималась вопросом увольнения Галины Васильевой с поста директора лицея № 13. По словам министра, юридических оснований для того, чтобы признать это решение незаконным, нет. Тем не менее, увольнение Васильевой в министерстве считают нецелесообразным.

Также министр посетовал на то, что ему не получается бросить курить. На борьбу с вредной привычкой Александра Морозова подтолкнул комментарий врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который ранее заявил, что пристрастие к сигаретам не соответствует миссии министра образования.

Карельское отделение торговой сети «Пятерочка» готово рассмотреть и реализовать проекты благоустройства территорий, прилегающих к принадлежащим ей магазинам. В частности, коммерсанты намерены покрасить часть помещений первого этажа дома на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского. Выше первого этажа, по мнению бизнесменов, дом могут покрасить управляющая компания на деньги жильцов или городские власти.