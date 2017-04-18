18 апреля: главное за день

Артур Парфенчиков договорился в Москве о строительстве визит-центра в Петрозаводске. Об этом шла речь на рабочей встрече с министром природных ресурсов России Сергеем Донским 17 апреля.

Пожарные спасли из горящих квартир шестерых детей сегодня ночью. Около полуночи в квартире жилого дома на улице Советской в Петрозаводске произошел пожар в ванной комнате. В доме на улице Мелентьевой горел подвал.

Жительница Петрозаводска пыталась спрятать от судебных приставов дорогой мобильный телефон. Чтобы его не арестовали, она спрятала гаджет в нижнем белье. Кстати, при проведении исполнительных действий приставы установили, что девушка участвует в конкурсах красоты и неоднократно была признана победительницей.