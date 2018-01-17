17 января: главное за день

Здание центрального отделения «Почты России» в Петрозаводске, объект культурного наследия, отреставрируют. Министерство связи и массовых коммуникаций уже выдало согласование на проведение полномасштабных ремонтно-реставрационных работ. Отмечается, что начнутся они уже в апреле.

За медпомощью обратились 16 пострадавших в утреннем ДТП под Костомукшей. В больнице города горняков оставили одного пострадавшего с переломом бедра, остальных отпустили домой. Напомним, утром 17 января на третьем километре автодороги Костомукша – «Карельский окатыш» столкнулись три автомобиля. По предварительным данным ГИБДД Карелии, водитель Hyundai Santa Fe врезался в стоявший на обочине КамАЗ. Следовавший в том же направлении автобус «Волжанин», принадлежащий костомукшскому ГОКу, в свою очередь врезался в корейское авто.

Искупавшимся в Крещение в неположенном месте придется заплатить штраф. Губа Онежского озера практически не закрыта льдом и выход в акваторию запрещен. Штраф за нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей. Также на территории всей республики запрещен выезд на лед . Кроме того в шести районах Карелии не будут официально проводить крещенские купания — не нашлось организаторов проведения мероприятия.

В то же время Крещенские купания в этом году будут проводиться в 10 районах Карелии, а также в двух городских округах — в Петрозаводском и Костомукшском. В Прионежском, Суоярвском, Муезерском и Пудожском районах официальные купания не запланированы, а в Кемском и Беломорском – будет проводиться Крестный ход с обрядом освящения и забора воды. Об этом стало известно на пресс-конференции МЧС, посвященной предстоящим крещенским купаниям.