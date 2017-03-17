17 марта: главное за день

Главное событие дня подоспело под вечер. Заявление временно исполняющего обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, компания «Сатурн-Нордстрой» отказалась от планов разработки карьера в Сунском боре.

То, что заявление опубликовано от лица временно исполняющего обязанности, говорит, что решение предприниматели приняли не без участия первого лица республики.

Еще одна приятная для многих жителей Карелии новость пришла из Законодательного собрания. Там комитет по экономической политике поддержал предложение исключить предприятие «Карбон-шунгит» из плана приватизации. Решение должно быть закреплено на ближайшем заседании парламента, но можно говорить, что с высокой долей вероятности оно будет принято.

В Петрозаводске название получила 31 улица. Часть из них новые и располагаются в центре Петрозаводска на месте бывшей площадки ОТЗ, часть на Древлянке и в квартале частной застройки на Кукковке.Среди прочих в Петрозаводске появятся Екатерининская улица, улица Меншикова и Чарльза Гаскойна.

Руководство Медвежьегорского молокозавода планирует запустить производство через две недели, а к осени выйти на прибыль. Об этом предприниматели заявили карельским депутатам, правда, не все из них поверили в эти планы.

Нерадивая мать пойдет под суд. Жуткая история произошла 1 ноября 2016 года. Беременная женщина была в гостях у собутыльника, они вместе распивали спиртное, в результате хозяин квартиры уснул. Пока он спал, гостья родила ребенка и, не желая о нем заботиться, ушла. Теперь ей грозит тюремное заключение.