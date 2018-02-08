17 классов в школах Карелии закрыли из-за ОРВИ

В восьми школах Карелии объявили карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Это коснулось 17 классов образовательных учреждений Петрозаводска, Костомукши и Прионежского района.

Кроме того, на карантин закрыли три группы в трех детских садах, сообщила врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Карелии Юлия Гвоздева.

Отметим, что, по данным карельского Роспотребнадзора на 5 февраля, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 13%. Больше всего заболевших среди детей от ноля до шести лет. В Петрозаводске порог заболеваемости превышен на 3%. Еженедельный мониторинг эпидемиологов выявил один случай заболевания вирусом гриппа, как заметили в Роспотребнадзоре, у непривитого пациента.