17 июля: главное за день

С середины июля поезда дальнего следования будут останавливаться в Эссойле, пишет пресс-служба Октябрьской железной дороги. Новую остановку организовали по просьбам жителей Карелии, время стоянки составит одну минуту.

Сроки установки стелы воинской славы в Петрозаводске снова перенесли. Как отметила градоначальник, подрядчик – фирма из Санкт-Петербурга, выигравшая аукцион, планирует изготовление и установку стелы по расценкам, принятым в Северной столице, что не устраивает городскую администрацию.

Петрозаводский ликеро-водочный завод вновь начал свою работу. Сейчас на предприятии работают более 100 человек. Производят 4 наименования водки, в августе планируют запуск линии «Карельского бальзама». Напитки проходят очистку через четырехметровый угольный фильтр. Воду очищают по новой технологии с использованием шунгита.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков пригласил всех за грибами в Карелию. Об этом он написал в социальной сети, выложив снимок найденного подосиновика.