17 февраля: главное за день

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков дал свою первую пресс-конференцию в новой должности. Руководителя региона спрашивали о малой Родине, об аварийном жилье, семейных отношениях, о том, не стало ли решение президента для него внезапным. Не могли не спросить бывшего руководителя ФССП о демонтаже «Невского пассажа». «Республика» вела подробную трансляцию события, а также подготовила большой обзорный материал.

Ликеро-водочный завод «Петровский» снова остановили. Причиной этому стали изменения в уставе его собственника — госкомпании «Росспиртпром». Организация перестала производить алкогольную продукцию, за ней оставили функции по производству и продаже этилового спирта, а также утилизации нелегального алкоголя. Завод в Петрозаводске решено продать.

На севере Карелии опрокинулся пассажирский автобус. В дорожной аварии, которая случилась накануне вечером на трассе Ледмозеро – Костомукша, пострадал один человек. Всего автобус JAC перевозил 17 пассажиров. Раненую женщину доставили в больницу Костомукши.

16 февраля скончалась 41-летняя сотрудница Карельского института развития образования Ирина Габелко. Ее муж остался с тремя несовершеннолетними дочерьми. Семья надеется на финансовую поддержку. Прощание с Ирой Габелко состоится в понедельник, 20 февраля с 9:00 до 10:00 по адресу: улица Вольная, 4, зал №1.