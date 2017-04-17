17 апреля: главное за день

Министерство обороны России объявило набор учителей в Президентское кадетское училище в Петрозаводске. Ищут учителей русского языка, литературы, истории, географии, математики, физики, биологии, иностранного языка и других предметов.

Прокуратура Беломорска обнаружила нарушения при выполнении муниципального контракта на ремонт дорог. Против подрядчика возбудили дело по статье «мошенничество». Организация установила бордюров на 50 метров меньше, чем должна была, а оплату получила в полном объеме.

В Суоярвский районный суд поступили 14 апелляций от родителей погибших на Сямозере детей. Потерпевшие требуют пересмотреть приговор фельдшеру Ирине Щербаковой, которая проигнорировала звонок тонущего на озере ребенка.

В Петрозаводске подвели итоги конкурса красоты среди женщин в инвалидных колясках. Его организовали Благотворительный фонд имени Арины Тубис и фонд «Основа», участвовали 10 девушек из Петрозаводска и районов республики.

В ГИБДД Карелии рассказали о последствиях сильного снегопада в минувшую пятницу. По данным ведомства, 14 апреля, на дорогах Петрозаводска произошло 84 аварии. Как отметили в Госавтоинспекции, для середины апреля эта цифра очень большая.