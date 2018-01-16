16 января: главное за день

Карелия получила более миллиарда рублей из федерального бюджета. Минфин Карелии напоминает, что в целом объем дотаций из федерального бюджета, на 40% больше уровня прошлого года. Деньги пойдут в том числе на зарплату бюджетникам.

Электрички связали Карелию с Архангельской областью. Пассажирам придется сделать пересадку, но два пригородных поезда, следующих по Обозерской дороге, стыкуются с минимальным временем ожидания.

5 фур сгорели в Карелии этой ночью. В 00:55 в поселке Мелиоративный на улице Лесной загорелся ангар с грузовыми автомобилями. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия выехали пожарные из Петрозаводска. Общими усилиями в 03:31 пожар был потушен.