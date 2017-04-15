16 кошек несколько недель сидели в закрытой квартире из-за выпавшего из окна хозяина

24 марта из окна пятого этажа одного из домов по улице Сорокской выпал мужчина. Он жил с 16 кошками. Через несколько недель соседи пожаловались зоозащитникам на то, что в жилище остались животные – они мяукали и пахли. Об этом рассказал руководитель городского общественного приюта Владимира Рыбалко.

Позже активисты выяснили, что выпавший из окна мужчина выжил. Он лежит в больнице и находится в сознании. О том, что в его квартире остались кошки, он никому не сообщил.

Зоозащитники взяли у мужчины ключ и попали в его жилище. Тогда-то они и выяснили, что жил он с 16 кошками. К моменту приезда волонтеров, девять из них уже умерли.

– Мертвые кошки лежали по всей квартире – в прихожей, в ванной, под кроватью, на кровати. Живые кошки попрятались по углам. Они были тощие как скелеты. По некотором останкам было видно, что животные ели своих собратьев. Две мертвые кошки были обглоданными скелетами, – рассказал Владимир Рыбалко.

Активисты надеются, что выжившие кошки пострадали от голодания несильно. Скорее всего есть последствия на внутренних органах. Сейчас все спасенные животные находятся в приюте. Организация нуждается в деньгах, для того, чтобы произвести реабилитацию кошек.

Средства можно перевести на карту Сбербанка (4276250011630142), получатель – Рыбалко Владимир Александрович, (мобильный банк – 8911 4278861).

Владимир Рыбалко отметил, что среди находившихся в квартире кошек было много похожих друг на друга. Скорее всего, они плодились прямо в квартире.

Отметим, трагическая история накопительства животных в Петрозаводске случалась неоднократно. Так, например, несколько лет назад в двухкомнатной квартире на улице Лисицыной женщина держала около 45 кошек. В январе хозяйку жилья госпитализировали в психиатрическую больницу. Тогда спасением выживших животных также занимались волонтеры городского общественного приюта.