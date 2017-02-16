16 февраля: главное за день

Полпред президента России Николай Цуканов представил членам кабмина, руководителям федеральных органов власти и депутатам Заксобрания врио губернатора Артура Парфенчикова. Как отметил Николай Цуканов, Карелия за долгое время получила губернатора, который имеет к ней отношение.

Артур Парфенчиков приступил к исполнению обязанностей главы Карелии — соответствующий указ он подписал после представления членам регионального правительства.

Крупный строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» на Лесном проспекте в Петрозаводске обещают открыть в августе этого года. Между тем менеджеры по персоналу уже приступили к подбору кадров: в штат примут порядка двухсот человек. В России работают 59 гипермаркетов сети «Леруа Мерлен», в которых трудятся более 20 тысяч человек.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник встретилась с директором магазина, который рассказал, что стройка находится на финальном этапе. Весной установят торговое оборудование и начнут завозить товары.

Законодательное собрание Карелии в третьем окончательном чтении приняло закон о выделении земли молодым специалистам. Согласно законопроекту, на земельные участки смогут претендовать работники, занятые в сферах сельского и лесного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры или социального обслуживания. Право собственности на землю они будут получать после пяти лет работы в сельской местности.