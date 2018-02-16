16 февраля: главное за день

Суд оставил Елену Решетову и Вадима Виноградова под арестом до 7 августа. Такое решение приняла судья Пряжинского суда Ирина Кемпиненен, которая приступила сегодня к рассмотрению «Сямозерского дела».

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда группа из 47 детей отдыхавших в лагере «Сямозеро» отправилась в водный поход под руководством Вадима Виноградова и попала в шторм. В результате одна из лодок перевернулась, и 22 ребенка оказались в воде. 14 детей утонули. По версии следствия, Вадим Виноградов знал о непогоде, но принял решение продолжать поход, руководствуясь указаниями директора лагеря Елены Решетовой.

ГИБДД Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП, которое случилось 14 февраля на улице Пархоменко. Инцидент произошел между 17:00 и 18:00. По информации Госавтоинспекции, 66-летняя женщина переходила дорогу от дома № 26 к дому № 33, в этот момент на нее наехал неизвестный водитель на неустановленном автомобиле. Пенсионерка получила травмы.

Сбор вещей для нуждающихся объявили в Петрозаводске. Акция «Добрый шкаф» пройдет 21 и 22 февраля. Для нуждающихся можно сдать одежду, обувь, постельное белье, одеяла, школьные принадлежности и другие товары первой необходимости.

Иглу из разноцветных ледяных блоков построили жители Петрозаводска. Арт-объект появился во дворе частного дома на Древлянке в преддверии зимнего фестиваля «Гиперборея». На производство иглу ушло около 400 ледяных кирпичей (для этого было выпито почти 400 литров молока), несколько упаковок красок, около 500 литров воды, три дня работы.