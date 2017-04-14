1500 рабочих мест для несовершеннолетних создадут в Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики. Сделано это будет в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения в Республике Карелия».

Из республиканского бюджета на это выделяется полтора миллиона рублей, из местных — три с половиной миллиона. К сотрудничеству планируют привлечь порядка 220 работодателей.

Трудоустраивать несовершеннолетних будут в образовательные учреждения, муниципальные организации, детского творчества и дополнительного образования и социально-досуговые центры. Первоочередное право на работу имеют оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дети-инвалиды.