1500 рабочих мест для несовершеннолетних создадут в Карелии

К сотрудничеству планируют привлечь 220 предпринимателей республики.

1500 рабочих мест для несовершеннолетних создадут в Карелии, сообщает пресс-служба правительства республики. Сделано это будет в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения в Республике Карелия».

Из республиканского бюджета на это выделяется полтора миллиона рублей, из местных — три с половиной миллиона. К сотрудничеству планируют привлечь порядка 220 работодателей.

Трудоустраивать несовершеннолетних будут в образовательные учреждения, муниципальные организации, детского творчества и дополнительного образования и социально-досуговые центры. Первоочередное право на работу имеют оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дети-инвалиды.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • kva

    Если использовать магию, то суммы 2-3 тысячи рублей будет достаточно для создания нового, современного, высокооплачиваемого и высокопроизводительного рабочего места.На другие молодежь может и не пойти…