15 января: главное за день

Женщина спасла провалившегося под лед ребенка в Петрозаводске. Инцидент произошел на реке Лососинка в районе набережной Гюллинга. Выяснилось, что девочка гуляла недалеко от дома с санками. Мальчик отобрал их у нее и скатил на реку. Девочка попыталась достать санки, но провалилась под лед.

Мэрия Петрозаводска уведомила директора МУП «ПЭС» Павла Сандберга о расторжении контракта. Соответствующий документ администрация города направила депутату Петросовета в минувшую пятницу. Трудовые отношения с Сандбергом будут расторгнуты 10 февраля.

Администрация Петрозаводска не собирается самостоятельно сносить скандально известную стелу «Биг-Бен» на площади Гагарина. Демонтаж объекта, возможно, возьмет на себя ООО «РЖД», которое занимается реконструкцией петрозаводского вокзала.

Прионежскую районную больницу объединят с Республиканской больницей имени Баранова до 1 марта. Слияние не повлечет изменений для пациентов, но позволит республике сократить расходы. Сокращений персонала также не планируется.