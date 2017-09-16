15 сентября: главное за день

Житель столицы Карелии Александр Сергеевич Селин, которому требовалась сложная операция, скончался. Ранее «Республика» писала о том, что медицинское вмешательство, в котором нуждался мужчина, требовало постоянного переливания крови. Мы обратились с просьбой к донорам. К сожалению, Александр Селин не дождался операции.

Работники лесничеств могут получить право на бесплатную землю. Депутаты Законодательного собрания Карелии подготовили соответствующий законопроект. Таким образом в профессию хотят привлечь новые кадры.

Маршруты троллейбусов в Петрозаводске планируют продлить с помощью новых машин. Мэрия города рассматривает вариант купить транспорт с запасом автономного хода, который сможет заходить в районы, куда не протянуты провода.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Петрозаводске 6 октября. Торговцы развернут свои ряды в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. На ярмарке можно будет купить продовольственные и промышленные товары, продукцию сельхозпредприятий и фермеров, а также товары для садоводов и дачников.