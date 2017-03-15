15 марта: главное за день

Петрозаводчанина Сергей Кривошлыка, которого признали должником перед компанией «Сана», окончательно выселили из квартиры. Сегодня приставы вынесли за порог его вещи, мужчина собирается на время поселиться у друзей. Тем временем в аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шарапова приняли жалобу Сергея и передали ее в Следственный комитет с просьбой прикрепить к ранее возбужденному уголовному делу.

Мэрия Петрозаводска запретит стоянку на проспекте Ленина от въезда между домами № 36 и № 38 до улицы Анохина. Уже 5 апреля на этом участке установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Петрозаводская прокуратура утвердила уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, которая присвоила более трех миллионов рублей. Женщина, будучи председателем двух жилищно-строительных кооперативов, обманула 25 человек и присвоила их взносы на аренду земельных участков.