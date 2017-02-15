15 февраля: главное за день

Сегодня Александр Худилайнен объявил о решении добровольно покинуть пост главы Карелии. Врио руководителя региона Владимир Путин назначил бывшего главного судебного пристава страны Артура Парфенчикова. Новый глава республики встретился с представителями крупного бизнеса, а также рассказал о своих планах на посту губернатора.

Сегодня около полуночи над Петрозаводском пролетел яркий метеорит. Об этом на странице «ВКонтакте» рассказали участники астрономического клуба «Астерион». Они же выложили в сеть видеозапись полета небесного тела.

Этой зимой в Карелии значительно упали цены на овощи. В декабре 2016 года они снизились приблизительно на 11% по сравнению с декабрем 2015-го. Сильнее всего подешевели морковь, помидоры, огурцы, белокочанная капуста, репчатый лук и лимоны.

9 марта в Петрозаводске перекроют дорогу из Сулажгоры через ТЭЦ в сторону выезда из города. В перспективе дорогу закроют совсем. Такое решение принял собственник дороги «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».