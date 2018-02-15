15 февраля: главное за день

Бизнесмены смогут бесплатно получить невостребованное госимущество в Карелии. Сегодня на очередной сессии республиканского Заксобрания парламентарии рассмотрели соответствующий законопроект. Тем самым объекты недвижимости будут вводиться в оборот, затраты на их содержание со стороны республиканского бюджета снизятся, а предприниматели активнее будут развивать свою деятельность. Сейчас же, согласно региональному законодательству, госимущество предоставляется в аренду по льготной цене.

Земля для владельцев блок-секций в Карелии подешевела в 10 раз. Предложенная местным жителем законодательная инициатива получила поддержку парламента. Таким образом, выкупная цена участка, составлявшая ранее 30% от кадастровой стоимости, снизилась до 2,5%.

Роспотребнадзор Карелии нашел серьезные нарушения хранения и транспортировки мяса птицы и свинины в магазинах Карелии. Ведомство наложило арест на 98 партий мяса свинины и мяса птицы – с полок торговых точек снято 544 килограмма продуктов.

Зимний праздник «Иллюзии старого города» впервые пройдет в Петрозаводске. Гости смогут почувствовать атмосферу масленицы конца XIX века, поесть блинов и посмотреть на ледяную кижанку. Праздник начнется в 17 января в 12:00 на улице Федосовой.