15 декабря: главное за день

В Петрозаводский горсуд направлено дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. По версии следствия, в сентябре он сбил на пешеходном переходе 21-летнего молодого человека, который скончался на месте от полученных травм.

В Петрозаводске на Инженерной улице открылась зимняя ярмарка. В торговых рядах можно найти мясо фермерских хозяйств, рыбу из Карелии, Мурманска и с Камчатки, ягоды, грибы, сувениры и даже продукцию из колонии №9.

В Петрозаводске подвели итоги регионального чемпионата WorldSkills Russia. В конкурсе участвовало 57 человек, их работу оценивали 70 экспертов. Чемпионат проходил в десяти дисциплинах: администрирование отеля, печное дело, кузовной ремонт, преподаватель начальных классов, воспитатель детсада, сухое строительство и штукатурное дело, медицинский и социальный уход, сварочные работы, ремонт и обслуживание автомобиля и лабораторный химический анализ.