14 июля: главное за день

Велосипедист попал под колеса автомобиля, полицейские задержали похитителя кабеля, Кузьмич откроет фестиваль рыбной ловли в Карелии — главные новости дня в обзоре «Республики».

Велосипедист пострадал под колесами иномарки в Петрозаводске. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские Петрозаводска по горячим следам задержали похитителей кабеля башенного крана. О пропаже 12 июля сообщил сторож строительного предприятия. Приехавшие на место сотрудники МВД заметили невдалеке в лесу черный дым. Направившись в его сторону, полицейские обнаружили двоих мужчин, которые собирались обжечь украденный кабель на костре. Теперь мужчины стали фигурантами уголовного дела.

Фестиваль рыбной ловли откроет «главный егерь России» Кузьмич. 11 и 12 августа международный фестиваль «Ладожские шхеры» пройдет в Сортавале.  Для гостей подготовлена развлекательная программа.

 

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