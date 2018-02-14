14 февраля: главное за день

Новый законопроект, предусматривающий дополнительные меры поддержки малого бизнеса обсудили депутаты Заксобрания Карелии на заседании комитета по экономической политике. Инициатор закона — глава Карелии Артур Парфенчиков. Законопроектом предлагается предоставлять субсидии предпринимателям: возмещать до 70% затрат на различные виды деятельности — на производство товаров, строительство гостевых домов для туристов и реконструкцию объектов придорожного сервиса, на технологическое присоединение к электросетям, а также компенсировать затраты на электроэнергию и добровольную сертификацию продукции. Кроме того на комитете рассмотрели еще один законопроект главы Карелии, который предлагает безвозмездно передавать в пользование субъектам малого и среднего бизнеса невостребованные объекты недвижимости.

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова 24 февраля в Беломорске пройдет первый фестиваль зимней рыбной ловли. Основные события развернутся на льду Белого моря в километре от береговой линии. Для зрителей и болельщиков в порту также пройдет ряд конкурсов: на скоростное бурение лунки, семейную рыбную ловлю и другие. Будет проведен мастер-класс по установке ловушки для наваги.

Полиция Суоярви задержала местного жителя, которого изначально подозревали в попытке ограбления магазина. 39-летний мужчина пояснил стражам порядка, что не собирался всерьез совершать налет на торговую точку: по его словам, он поссорился с женой и решил имитировать ограбление. Он надеялся, что супруга пожалеет попавшего в переплет мужа и простит ему ссору.