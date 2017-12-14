14 декабря: главное за день

Дмитрий Матвиец покинул пост министра экономического развития Карелии. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Глава региона Артур Парфенчиков указом от 13 декабря освободил Дмитрия Матвиеца от должности члена республиканского правительства. На должность исполняющего обязанности главы регионального Минэка руководитель республики назначил Дмитрия Родионова.

В Соломенном открыли новый понтонный мост. До февраля переправа будет действовать в режиме опытной эксплуатации, однако строители уверяют, что уже сейчас она полностью безопасна для пешеходов и водителей.

Сегодня региональные парламентарии провели юбилейную и последнюю в этом году 20 сессию Заксобрания Карелии. Депутаты проголосовали без обсуждения менее чем за час по 26 вопросам. Так, например, народные избранники в окончательном чтении приняли бюджет, ужесточили требования к одиночным пикетам и запретили выгуливать собак на детских площадках.

Также на сегодняшней сессии Заксобрания депутаты во втором чтении одобрили поправки в региональное законодательство о дополнительных ограничениях продажи алкоголя в республике. Сейчас в Карелии торговать спиртным запрещено с 23:00 до 8:00. Изменения в закон предусматривают, что горячительные напитки нельзя будет купить с 22:00 до 10:00.

В Петрозаводске завтра откроется зимняя ярмарка. На ней можно будет купить мясо, деликатесы, ягоды и сухие грибы, сувениры и новогодние подарки. Участвовать в ярмарке будут более 70 предприятий агропромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей Петрозаводска и районов Карелии, Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.