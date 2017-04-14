14 апреля: главное за день

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении и.о. председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам. Им стал бывший сотрудник ФСБ Анатолий Воронцов.

Анатолий Воронцов родился в 1963 году, имеет два высших образования. Служил в Вооруженных силах СССР и в ФСБ России. Во время службы он занимался вопросами обеспечения экономической безопасности государства. С 1990-х годов работает в Карелии в коммерческой сфере. С 2008 по 2015 год Воронцов возглавлял аппарат Петрозаводского горсовета.

Полиция разыскала подозреваемую в краже из сауны блондинку, об этом «Республике» сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Вероника Фомина работает администратором в одном из помывочно-развлекательных заведений Петрозаводска. Женщина перестала выходить на связь после того, как сотрудники сауны обнаружили пропажу — 30 тысяч рублей.

Прокурор Петрозаводска подписал апелляционное представление на освобождение директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой. В ближайшее время жалобу передадут в Верховный суд республики. Кроме того, представитель потерпевшей Людмила Евстифеева рассказала «Республике» о том, что в понедельник также подаст апелляцию с требованием оставить Решетову в СИЗО. Напомним, накануне суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Елены Решетовой. Судья Мерков отправил директора парк-отеля «Сямозеро» под домашний арест до 18 июня. Елена Решетова стала фигурантом по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии.

Мужчина 1979 года рождения скончался под колесами легковушки в Петрозаводске, он переходил улицу Луначарского в неположенном месте. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска. Как рассказали очевидцы происшествия, умерший мужчина в момент трагедии был в состоянии алкогольного опьянения.