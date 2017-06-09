Полицейские в Карелии изъяли у браконьеров 13 км рыболовных сетей

Во время операции «Путина», которую проводит МВД Карелии, полицейские изъяли более 13 километров незаконно установленных рыболовецких сетей. 13 человек оштрафованы, еще двоим грозит лишение свободы до двух лет.

Так, в конце мая полицейские организовали рейды по крупным озерам и рекам я в Суоярвском районе. В результате изъято 11 сетей, оштрафованы четыре браконьера. Такие же проверки полицейские вместе с Росгвардией и рыбохраной провели в акватории Онежского озера. Были обследованы участки в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах. К административной ответственности привлечены девять рыбаков. Стражи порядка изъяли около 150 рыболовных сетей общей протяжённостью свыше 13 километров.

В ходе операции «Путина» была пресечена уголовно наказуемая браконьерская деятельность по добыче рыб ценных пород. Так, в устье реки Пяльма местный житель ловил сетями атлантического озёрного лосося. Аналогичным способом нарушил закон рыбак, который ставил сети на реке Водла. Возбуждены уголовные дела по статье 256 Уголовного кодекса России. Браконьерам грозит до двух лет колонии.