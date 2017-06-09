Полицейские в Карелии изъяли у браконьеров 13 км рыболовных сетей

13 человек оштрафованы, двоим рыбакам грозит уголовная ответственность.

Во время операции «Путина», которую проводит МВД Карелии, полицейские изъяли более 13 километров незаконно установленных рыболовецких сетей. 13 человек оштрафованы, еще двоим грозит лишение свободы до двух лет.

Так, в конце мая полицейские организовали рейды по крупным озерам и рекам я в Суоярвском районе. В результате изъято 11 сетей, оштрафованы четыре браконьера. Такие же проверки полицейские вместе с Росгвардией и рыбохраной провели в акватории Онежского озера. Были обследованы участки в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах. К административной ответственности привлечены девять рыбаков. Стражи порядка изъяли около 150 рыболовных сетей общей протяжённостью свыше 13 километров.  

В ходе операции «Путина» была пресечена уголовно наказуемая браконьерская деятельность по добыче рыб ценных пород. Так, в устье реки Пяльма местный житель ловил сетями атлантического озёрного лосося. Аналогичным способом нарушил закон рыбак, который ставил сети на реке Водла. Возбуждены уголовные дела по статье 256 Уголовного кодекса России. Браконьерам грозит до двух лет колонии.

Незаконные сети

Незаконные сети. Фото: МВД Карелии

 

Общество   /   , ,
Абзац
  • Евгений

    Вот это правильно! Можно и ещё жестче и не только за «красную», но и за щуку с лещом вводить уголовную ответственность… уже пора! Спасайте озера и не только от «своих», но и от приезжих «рыбосеков», которые выгребают всё подряд — от 10 см и выше! А ещё и «культурные» помойки на пляжах наших озер организуют, а заодно и «санитарную» вырубку сосен на дрова, чтобы у костерка посидеть, водки попить… романтика для троллей метро. Наказывать за вред природе Карелии — своих жёстко, чужих ещё жёстче!