13 февраля: главное за день

Промпарк «Надвоицы» готовится принять первых инвесторов. Правительство Карелии предложило механизм, который позволит промышленной площадке активно участвовать в федеральных проектах и региональных программах по привлечению резидентов.

Следком проводит проверку по факту отравлений жителей Чалны. С подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 15 человек, среди которых 10 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет.

«Суоярвский хлебозавод» вновь будет выставлен на торги. В январе этого года аукцион по продаже республиканского предприятия не состоялся из-за отсутствия заявок. Его продавали за 22 миллиона 870 тысяч рублей.

В Петрозаводске задержали подозреваемого в убийстве 25-летней женщины. Преступление было совершено вечером в одном из общежитий на улице Кемской. Как сообщили «Республике» очевидцы трагедии, погибшая пришла в гости к своей сестре, которая снимала комнату в общежитии. Вслед за ней пришел ее бывший муж — он позвал свою экс-супругу на общую кухню и после ссоры зарезал ее.