13 декабря: главное за день

Артур Парфенчиков не стал вручать ключи от недостроенного дома. Вручение ключей от новых квартир жителям аварийных домов было запланировано на сегодня с участием главы Карелии, который приехал в Пудож с рабочим визитом. Сдать дом к этому сроку подрядчики не успели, но новоселы забеспокоились, что после того, как глава республики уедет, строители успокоятся и будут еще долго доделывать дом.

Торжественное открытие Гоголевского моста в Петрозаводске пройдет 19 декабря. Компания КСМ сообщила, что объект полностью готов к движению, все строительные работы на нем выполнены.

49 жителей Карелии стали лауреатами 2017 года. В список вошли такие известные в республике люди, как директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, исполнительный директор ДОК «Калевала» Валерий Пучков, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, а также председатель поисковых отрядов «Эстафета поколений» Илья Герасёв.