120 студентов российских вузов приехали строить кадетское училище в Петрозаводске

Межрегиональная студенческая стройка «Сампо» торжественно открылась в Петрозаводске. Бойцы девяти студенческих отрядов России собрались сегодня на крыльце ПетрГУ на перекличку перед началом работ по строительству Президентского кадетского училища в столице Карелии.

Инициатором проекта межрегиональной стройки «Сампо» стало республиканское представительство Российского студенческого союза.

Ребят приветствовал министр по делам молодежи физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов. Министр поздравил студентов от имени руководителя региона, а также сообщил, что Артур Парфенчиков находится сейчас в командировке, но обязательно посетит стройку и пообщается со стройотрядовцами.

Организаторы проекта «Сампо» рассказали, что более 120 бойцов студенческих отрядов на протяжении двух летних месяцев будут работать на строительстве Президентского кадетского училища. В Петрозаводск приехали 9 отрядов из республик Коми, Удмуртия, Карелии,из Санкт-Петербурга, Алтайского и Пермского краев, Архангельской и Вологодской областей. Помимо трудовой деятельности бойцов ожидает насыщенная творческая и спортивная жизнь.

Ребята официально трудоустроены, подрядчик оплачивает студентам проживание и питание. Юноши и девушки живут в общежитии. У всех студентов есть «корочки» об окончании курсов строительных специальностей — маляров-штукатуров, каменщиков, электро-монтажников. Работа для ребят — не только возможность пройти практику, но и получить разряд по специальности.