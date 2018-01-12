12 января: главное за день

Крещенские купания в Петрозаводске могут состояться, несмотря на запрет выходить на лед. Организатор праздника предложил выкопать траншею длинной два метра и шириной полтора метра таким образом, чтобы часть ее была на берегу, а часть заходила в воду. Затем внутрь будет помещен деревянный короб в который наберется прибрежная вода. Граждане смогут заходить в импровизированную иордань, окунаться и выходить назад. Будет сделано две купели и все желающие по очереди смогут окунуться в воды Онежского озера в православный праздник Крещения Господня. Окончательное решение по организации Крещенских купаний будет принято 18 января.

В Петрозаводске должница добровольно выплатила штраф в размере трех миллионов рублей. Такое наказание ей назначил суд, признав женщину виновной в даче взятки. Изначально осужденная должна была выплатить 30 миллионов, однако Верховный суд республики изменил приговор Петрозаводского горсуда и уменьшил эту сумму в 10 раз.

Новый котел запустили в котельной поселка Пиндуши в Медвежьегорском районе 12 января. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков. Техники проверят работоспособность смонтированного оборудования и проведут комплексное опробование всех систем автоматики котлоагрегата.