Егеря Карелии застрелили 12 волков в Новом году

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал в соцсетях, как продолжается работа по ограничению численности волков в республиканских лесах.

«В поселках работают егеря, производственные охотинспектора и лучшие охотники-волчатники республики. За две недели января они добыли 12 волков: в Суоярвском районе — 1, в Сегежском — 3, в Лоухском -4, в Пудожском — 1, в Олонецком — 1, в Питкярантском -1, в Медвежьегорском -1. В окрестностях города Суоярви егерем охотхозяйства был застрелен матерый волк одиночка.Местные жители полагают, что именно этот хищник наводил на них ужас — регулярно наведывался во дворы и уничтожал сторожевых собак», — рассказал руководитель региона.

Сообщать властям об опасных хищниках следует по телефонам прямой линии лесной охраны Карелии: 8(8142)-55-55-80 и +7-921-014-35-20. Напомним, что премии за уничтожение волков в Карелии могут увеличить. Также отметим, что борьбу с волками в Карелии ведут с начала декабря. Ранее сообщалось, что в Пряжинском районе в окрестностях Святозера бригада охотников-волчатников добыла трех хищников, терроризировавших ближайшие деревни.