12 улыбок в спину 2016-му

2016-й високосный, «за что мы ненавидим этот год», «слава богу, 2016 только раз в жизни» — мои ленты пестрят этим последние несколько дней. А мы с «Республикой» в последний день уходящего 2016-го будем вспоминать, что заставляло нас улыбаться в этом году (а над некоторыми новостями – смеяться до слез). Итак, 12 поводов улыбнуться в спину 2016-му. Или хотя бы недоуменно вскинуть половинку брови.

Январь

Сразу после зимних каникул нас развеселил петрозаводчанин Сергей Озимков – собрался идти пешком на Северный полюс. Причем на то, чтобы добраться до своей «страны Чупа-чупсов», он рассчитывал потратить 2 месяца и 30 тысяч рублей. До земной оси Сергей так и не дошел, но настроение поднял изрядно. Какая-то добрая душа даже хотела дать ему задание: сделать селфи с тюленем.

Февраль

В феврале в Карелию приезжал известный фолк-рок музыкант Захар Май. Исполнитель повеселил поклонников и весь город за компанию: все время сбивался, пел невнятно и забывал слова песен. Даже таких хитов, как «Я посылаю все…». Публику это не особо смущало: зрители подпевали и охотно подхватывали куплеты.

Одному особенно настойчивому фанату Май ответил, прихлебывая воду из графина:

— Послушай дома мою запись и оставь меня в покое.

Март

В канун Международного Женского дня нас очень порадовала безымянная автоледи. Она припарковала свою машинку очень оригинальным образом. И главное – никому не мешает же!

Апрель

В апреле чувство юмора проснулось у капризной карельской погоды: ровно в середине месяца, когда все уже настроились на весну и приготовили ветровочки, нас засыпало снегом.

Благо, и растаял он довольно быстро.

Май

В мае не давали скучать инженеры завода пожарной робототехники «ЭФЭР» — презентовали нового робота НА ГИРОСКУТЕРЕ. Звучит смешно, но на деле – очень полезная штука. При сигнале о пожаре робот активируется, по навигатору определяет ближайший пожарный гидрант и сам подключается к нему, затем начинает тушение. Гироскутер — тоже умное устройство, за счет встроенных датчиков и гироскопа он самостоятельно может удерживать равновесие, тем самым защищая робота от падения.

Июнь

В начале лета учудили гости из Германии – украли у петрозаводской художницы Серафимы Поспелковой портрет Ренаты Литвиновой. Из Германии Дэвид Бернхард и Маркус Гиндерс приехали в Петрозаводск с экологической миссией. Почему пошли на криминал и зачем им картина – остается только гадать…

Июль

В июле пензенский художник Александр Жунёв приехал в Петрозаводск доделывать свою «эпическую открытку» на «Калевале». Курьез в том, что разрешения на Илмаринена и его Невесту на фасаде здания администрация Петрозаводска автору не давала, утверждая, что рисунок испортит архитектуру этого монументального здания, разобьет его надвое. А рисунок масштабный – так что надо было согласовывать. Рисовали на свой страх и риск – такой вот великолепный вандализм.

Август

В августе главным медийным лицом стал хомяк Васька и его микрогипс. Ветврач Мария Фирсова наложила импровизированную шину (ватная палочка и кусочек пластыря) на поврежденную лапу месячного пациента и отправила его домой выздоравливать, а фото забросила в соцсеть — поднять клиентам настроение в начале рабочей недели.

Через 48 часов телефон ветклиники разрывался от звонков федеральных СМИ: звонили корреспонденты «Комсомольской правды», «Эха Москвы», «Медузы», «Рен ТВ», «Российской газеты», хомяк в гипсе мелькал на полосах газет в Британии и Франции, его показали по американскому телевидению. Мировая звезда, словом.

Сентябрь

В сентябре в Петрозаводске нашли фрагменты украденной еще летом на «Сабантуе» статуи коня из Татарстана. Нашли части лошади сотрудники РЖД. Железнодорожники собрали голову, шею и часть туловища статуи, после чего положили фрагменты в контейнер для мусора. Кто и зачем уволок коня у татарской делегации, полиции так и не удалось установить.

Октябрь

В октябре повеселила глава карельской Корпорации развития Анна Позднякова – изобрела новый мем «Карелфорния». Этакий гибрид Карелии и Калифорнии. Солнцем наш край погода не балует (тем более в октябре), но мем народу понравился и быстренько разошелся по интернету.

Ноябрь

Зоологические новости снова в эфире: во дворе у одного из жителя Петрозаводска прописался перелетный гусь. Приютивший птицу горожанин нашел ему компанию. Гусь, а точнее гусыня, живет со своими сородичами. Гусыня быстро стала лидером в новой компании и водит остальных за собой.

Декабрь

В декабре веселила пресс-служба Россельхознадзора по Карелии: там рассказали, как на границе с Финляндией задержали петрозаводчанку, в чемодане которой обнаружили 60 килограммов птичьих перьев. Женщина не знала, что на такой груз нужно получать разрешение. Перья глухаря и куропатки ей пришлось оставить в Финляндии. Новость радостно разместили все СМИ, но вскоре пришли правки с изменениями: оказывается, в релиз вкралась опечатка, и на самом деле речь шла лишь о 60 граммах перьев.