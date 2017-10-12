12 октября: главное за день

Берег Онежского озера в Петрозаводске грозится застроить девелоперская компания. На участке 35 гектар в прибрежной зоне, исходя из релиза фирмы, должны появиться жилые здания общей площадью более 220 тысяч квадратных метров, детский сад на 500 мест, общеобразовательная школа на 1200 мест и районный торгово-развлекательный комплекс. Между тем в мэрии об идее глобальной застройки слышат впервые — что в принципе невозможно, если компания собирается работать по закону.

Совершившую смертельное ДТП судью Любовь Максимову окончательно уволили с занимаемой должности. Сначала после трагической аварии женщину отправили в отставку, однако спустя некоторое время она снова вернулась на работу, чем вызвала возмущение профессионального сообщества. Приказ об увольнении судьи Петрозаводского городского суда Любови Максимовой недавно подписал председатель Верховного суда Анатолий Наквас.

Молокозавод «Славмо» после двух лет судебных разбирательств оплатил крупный штраф за нарушение закона «О защите конкуренции». Компания неправомерно устанавливала неравные закупочные цены на молоко от разных производителей, «облегчая жизнь» своей дочерней компании. Эти нарушения стоили молокозаводу 650 тысяч рублей.

Руины старой детской поликлиники исчезли с проспекта Ленина в Петрозаводске. Рабочие разобрали деревянную часть разрушенного здания – остался только каменный фасад, выходящий на проспект. Поликлинику разбирали вручную, чтобы не повредить исторические бревна.