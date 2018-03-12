12 марта: главное за день

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в карельский парламент законопроект «О статусе столицы Республики Карелия». Документ в случае его принятия депутатами обеспечит стабильное развитие городской инфраструктуры.

Проект направлен на присвоение Петрозаводску статуса столицы, обеспечение города инфраструктурой должного уровня и организацию транспортной доступности жителей всей Карелии к органам госвласти, образовательным, медицинским организациям, организациям культуры, социального обеспечения.

— Надеюсь, депутаты Законодательного собрания также поддержат эту инициативу и примут решение, которое позволит придать новый импульс развитию нашего города, — отметил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Добавим, что законопроект может быть рассмотрен уже 22 марта.

Мощи святой Матроны Московской привезут в Петрозаводск. В течение шести дней посетители смогут поклониться и другим священным реликвиям. По информации епархии, в Петрозаводск привезут мощи святых великомучеников Ефросинии и Ефимия Суздальских, икону с мощами святых великомучеников Петра и Февронии, мощи святой Матроны Московской, икону 790-летия Крещения карелов, икону с мощами великомученицы Варвары и преподобного Антония Римлянина. На мероприятии будет представлена выставка нательных крестов, найденных в ходе поисковых работ поисковиками Карелии и России. Это 45 крестов с XVII по XIX век, и около 30 крестов XX века. Подробная программа размещена на сайте епархии

Важная весть для столицы Карелии. Новый мост в Соломенном официально ввели в эксплуатацию. Судно прошло испытания и выдержало нагрузки как по весу, так и по габаритам проезжавшего по нему транспорта.

Напомним, новый понтонный мост через Логмозерский пролив построили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Судно имеет в длину более 90 метров, ширина по ватерлинии – 7 метров, габаритная ширина – 7,8 метра. Переправу установили в Соломенном в конце ноября, 14 декабря ее открыли для автотранспорта.