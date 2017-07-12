12 июля: главное за день

В Петрозаводске открылся первый завод по производству корма для рыб. Практически все ингредиенты — российские. Открытие завода позволит снизить зависимость форелеводов от европейских производителей, говорят специалисты. Оборудование на предприятии рассчитано на выпуск 12 тысяч тонн корма в год.

Семьям с двумя детьми сделают 10% скидку на покупку автомобиля по программе «Первый автомобиль». На реализацию этих новаций выделено 3,75 миллиарда рублей из российского бюджета. В правительстве рассчитывают, что такие меры помогут дополнительно реализовать не менее 58 тысяч отечественных автомобилей.

Отдел Росрыболовства по Карелии заинтересовался снимками известного футболиста Александра Кержакова, которые он выложил в соцсетях. Футболист хвастался выловленными в Онежском озере лососями. Дело в том, что озерного лосося в республике запрещено ловить. За это грозит административный штраф до 5 тысяч рублей. Кержаков извинился перед жителями Карелии и обещал выпустить в озеро несколько тысяч мальков лосося.