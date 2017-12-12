12 декабря: главное за день

Две школы в Петрозаводске приостановили обучение детей из-за карантина по ОРВИ. В 13-м лицее занятия перестанут проводить уже завтра, Академический лицей не учится со вчерашнего дня. В других учебных заведениях есть закрытые на карантин классы и группы. Традиционно школы приостанавливают занятия, если болеет более 20% процентов учеников. Обычно учебный процесс останавливают на срок до десяти дней.

Карелия поднялась на 10 позиций в инвестиционном рейтинге. В этом году республика заняла 56-е место среди 85 субъектов России. В частности, за рост этого показателя в региональном правительстве отвечает управление труда и занятости.

Артур Парфенчиков встретился с представителями ОНФ Карелии. «Фронтовики» представили около 30 предложений, как улучшить качество жизни в республике.

Кержаков пообещал приехать в Карелию со своим телешоу. Известный футболист поддержал медвежьегорских спортсменов, записавших к нему видеообращение, и попросил построить для них крытый стадион. Впрочем, оказалось, что на новый спорткомплекс уже выделили деньги.

Подрядчик «РемСтройКомплект» попытается остаться на рынке уборки и содержания карельских дорог. Дорожники не согласны с решением карельских властей, которые недавно расторгли контракт с организацией. Свое желание и дальше получать деньги за содержание дорог бизнесмены будут защищать в суде.