117 яиц задержали на границе Карелии и Финляндии

В марте на границе Карелии и Финляндии в ходе ветеринарно-санитарного досмотра обнаружили 117 яиц, которые пытались провезти без необходимых документов. Кроме того, на автомобильных пунктах пропуска в Карелии задержали более 200 килограммов животноводческой продукции. Гражданам, перевозившим эти продукты, пришлось вернуть их на соседнюю территорию. По фактам нарушений возбуждено 49 административных материалов, рассказали в карельском Россельхознадзоре.

К таким нарушениям относятся ввоз животноводческой продукции без разрешения, сопроводительных документов, с превышением установленного лимита или без маркировки завода-изготовителя.