11 октября: главное за день

Водитель рейсового автобуса сбил ребенка, переходившего дорогу на Лососинском шоссе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, ребенок пошел через дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего с сотрясением головного мозга доставили в больницу.

Еще один пострадавший, на этот раз от лап медведя, дачник находится в больнице в состоянии средней тяжести. По информации медиков, дикий зверь оставил ему скальпированную рану головы.

Более чем на 300 миллионов рублей увеличены расходы на программу по переселению граждан из аварийного жилья, а благодаря поступлению акцизов на нефтепродукты, почти на 400 миллионов увеличен Дорожный фонд в следующем году. Потратят эти деньги на ремонт дорог регионального значения.

Сегодня в Петрозаводском суде начались прения сторон по делу Девлета Алиханова. Прокуратура просит признать экс-депутата Заксобрания Карелии виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в десяти эпизодах незаконного пересечения границы. Обвинение требует приговорить Алиханова к 8 годам лишения свободы.

На очередное заседание суда по делу историка Юрия Дмитриева приехала известная писательница Людмила Улицкая. Сегодня же суд продлил арест Дмитриеву на 3 месяца до 28 января.

Десять новых остановочных комплексов появится в Петрозаводске до 15 ноября. Аукцион по выбору подрядчика состоится завтра, а закончить все работы нужно будет до 15 ноября.