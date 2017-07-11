11 июля: главное за день

Два спортивных центра построят в Петрозаводске. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении земельных участков в столице Карелии для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена». По проекту, спортивно-концертный комплекс расположится на Комсомольском проспекте неподалеку от республиканского спортивного комплекса «Курган». Здание регионального центра по спортивной гимнастике появится на улице Повенецкой.

Два одиннадцатилетних ребенка пропали и нашлись в Петрозаводске. Мальчики ушли из дома вчера около 4 часов вечера, а вернулись только сегодня. С детьми все в порядке.

Скрывавшийся за границей бизнесмен предстал перед судом в Карелии. Подсудимый признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере. Костомукшский суд установил, что предприниматель в 2010-2012 годах нарушил положения Налогового кодекса и необоснованно предъявил к возмещению из федерального бюджета налога на добавленную стоимость. Мужчина таким образом получил на свой расчетный счет более 616 тысяч рублей. Бизнесмен уже полностью возместил причиненный государству ущерб. Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 200 тысяч рублей.