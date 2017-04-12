12 апреля: главное за день

Петрозаводчанин вытащил нож из своей раны и убил им нападавшую. Инцидент произошел во время пьяной ссоры. Мать подруги ударила мужчину ножом в грудь. Мужчина вынул нож из своей раны и нанёс нападавшей множественные удары, от которых она скончалась.

Сергея Кучина освободили по УДО. Мужчина был осужден за совершение ДТП, в результате которого погиб житель Петрозаводска Дмитрий Котовский. Решение суда может быть обжаловано. В связи с этим Кучин пока остается в колонии.

Жители Салми пожаловались Артуру Парфенчикову на работу скорой помощи. Летом скорая помощь амбулатории поселения работала только с восьми утра до восьми вечера. Салминского фельдшера в период отпусков забирали в питкярантскую больницу. Артур Парфенчиков заявил, что поднимет этот вопрос на встрече с коллективом Питкярантской ЦРБ.

Документы на поступление в Президентское кадетское училище будут принимать в военкомате. Набор учащихся в Президентское кадетское училище Петрозаводска объявлен с 15 апреля. Военком Карелии предупреждает: в интернете орудуют аферисты. Они предлагают помочь с помощью в поступлении.