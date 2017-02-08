10 заявок на благоустройство города поступили в мэрию Петрозаводска

В мэрию Петрозаводска поступили первые заявки на участие в проекте «Комфортная городская среда». За один день в горадминистрацию направили сразу 10 проектов.

— Работы по благоустройству придомовых территорий, установка детских площадок с интересными модулями, посадка зеленых насаждений – преимущественно с такими предложениями к нам обратились горожане, — рассказала начальник управления экологии Юлия Мизинкова. Такое активное участие жителей города позволяет надеяться и на успешную реализацию проекта на территории Петрозаводска.

Напомним, ранее стало известно, что Петрозаводск получит на реализацию проекта 60 миллионов рублей. Заявки принимаются до 20 февраля, с условиями, видами возможных работ и примерами можно ознакомиться на сайте мэрии.