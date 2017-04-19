10 тысяч мешков для мусора и тысячу пар перчаток закупила мэрия для субботников

Сегодня в ходе проведения городского тематического совещания заместитель главы Петрозаводска Денис Жердев рассказал об организации общегородской акции «Чистый Петрозаводск». По его информации, администрация города приобрела 10 тысяч мешков и 1200 пар перчаток, которыми будут переданы горожанам.

Тематические субботники — «Майский», «Прошлое в настоящем», «Лососинка – сердце города», «Зеленая весна-2017» — будут организованы управлением экологии весной. Кроме уборки территории горожан ждут развлекательные мероприятия. К примеру, на субботнике «Прошлое в настоящем» вниманию петрозаводчан будет предложена реконструкция военных действий.

Прием заявок на участие в акции «Чистый Петрозаводск» ведется по телефону 71-35-05.

Денис Жердев сообщил, что в этом году от клещей будет обработано на 6 гектаров городских территорий больше, чем в прошлом году. В список территорий общей площадью 80 га вошли почти все районы города, среди площадок — мыс Чертов стул, Губернаторский парк, парк «Беличий остров», центральные улицы города, парки и скверы.

В мае будут подключены пять городских фонтанов: на Студенческом бульваре, улице Свердлова, Березовой аллее, на пересечении проспекта Ленина — ул.Энгельса и улиц Антикайнена и Красной.