10 сентября: главное за день

Жителя Петрозаводска будут судить за совершение ДТП, в результате которого погиб человек. В июле этого года обвиняемый с приятелем возвращались из ночного клуба на машине, оба были пьяны. На Комсомольском проспекте они врезались в столб, 27-летний пассажир погиб на месте. Водителю грозит до семи лет заключения.

Следком Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Петрозаводска, которого обвиняют в попытке изнасилования. По версии следствия, вечером 19 августа мужчина, будучи пьяным, находился в лесном массиве в районе Первомайского проспекта и напал на проходившую мимо девушку. Изнасиловать свою жертву он не успел, девушке на помощь пришли прохожие.

Возле дачного кооператива «Лесовод» медведь напал на человека. Мужчина в сопровождении собаки собирал ягоды, а когда дикий зверь подошел, пес начал громко лаять и спрятался за хозяина. Медведь вцепился в руки мужчины, а когда тот повернулся, то ли толкнул, то ли укусил его за спину. Сейчас пострадавший находится в БСМП.