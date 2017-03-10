10 марта: главное за день

Накануне утром во дворе дома на улице Онежской флотилии загорелся автобус ПАЗ. Прибывшим на место пожарным пришлось тушить не только его, но и три других машины, припаркованных рядом.

В тот же день произошел пожар в одном из домов на улице Краснофлотской. Открытым пламенем горела квартира на пятом этаже. Один из очевидцев записал происходящее на камеру и выложил ролик в интернет.

Карельский Минфин подвел итоги масштабного сокращения работников органов государственной власти, которое провели в 2016 году. Оказалось, что по всей республике сократили 204 чиновника и депутата.

Полиция Петрозаводска разыскивает Геннадия Вячеславовича Ефремова 1987 года рождения. Мужчина подозревается в совершении кражи. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8-911-400-57-37 или 8-911-418-55-97.