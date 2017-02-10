10 февраля: главное за день

Карелию с трехдневным визитом посетила большая делегация Совета по правам человека при президенте России. Глава СПЧ Михаил Федотов подвел итоги работы правозащитников в республике. Главный правозащитник рассказал, что члены Совета вели прием жителей до часу ночи — на прием записались более ста человек, но пришло гораздо больше.

Александр Худилайнен в свою очередь поблагодарил членов Совета за работу. Он отметил, что правозащитники успели принять более двухсот граждан. Руководитель региона пообещал, что анализ проблем , с которыми жители обращались к правозащитникам, будет взят за основу работы правительства Карелии с общественностью.

Михаил Федотов рассказал о своей поездке в Эссойлу, где члены СПЧ осмотрели дома для переселенцев из аварийного жилья. По словам правозащитника, он поговорил с людьми, жившими в аварийных домах, и увидел, что они довольны переездом в новое жилье. На итоговом заседании Совета по правам человека при Президенте России обсудили варианты решения конфликта вокруг Сунского бора.

По окончании работы высокой делегации в республике руководитель СПЧ и глава Карелии встретились с журналистами.

Плата за отопление и горячую воду у некоторых петрозаводчан выросла в полтора раза. Жители города пожаловались, что январские цифры в квитанциях за тепло и горячую воду оказались заметно больше декабрьских.

В ресурсоснабжающей организации ТГК -1 объяснили увеличение счетов тем, что с января начал действовать повышающий коэффициент для домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками на воду или тепло. Таким образом, если в доме нет счетчика на тепло и на воду, то платить придется в полтора раза больше.

При этом, как уточняют в ТГК-1, в соответствии с федеральной нормой на повышающий коэффициент льгота не распространяется, поэтому начислять его будут в полном объеме даже тем, кто имеет право на меньшую плату.

Петрозаводчанка покусала человека в магазине. Женщина бросилась на покупателя, который пытался помешать ей украсть продукты. Жительнице столицы Карелии за свое неадекватное поведение грозит 7 лет тюрьмы, сообщает МВД Карелии.